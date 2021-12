Lillebonne. VISOV : gérer une situation de crise via les réseaux sociaux

Mieux gérer une catastrophe grâce à la surveillance des réseaux sociaux, c'est ce que propose l'association VISOV. Des bénévoles qui sont capables de repérer un événement via le net et de prévenir les autorités. Une convention de partenariat a été signée entre VISOV et Caux Seine Agglo (Seine-Maritime) vendredi 20 avril 2018.