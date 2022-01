SORTIR EN REGION: mardi 23 novembre

Dans le cadre du festival nordiques, Les Boréales soirée danse avec des norvégiens à l'honneur au théâtre de Caen à 20h.

Ce soir à minuit avant-première de l'avant-dernier volet des aventures du sorcier Harry Potter à l'UGC Mondeville et au Mega CGR de Cherbourg autour de minuit.

Dans Harry Potter et les reliques de la mort (1ère partie) Hermione, Ron et Harry doivent combattre les forces du Seigneur des Ténèbres, toutes les infos sur le film et des extraits en français à découvrir sur tendanceouest.com

Retour du burlesque à Cherbourg avec le spectacle de cirque "Fort Léger, frais, secoueur" avec la troupe "les Hommes de mains" en représentations à la Brèche à 19h, l'entrée est gratuite.

Ce soir conférence sur le sommeil des jeunes à Granville au centre de loisirs château-bonheur route d'Avranches, vous découvrirez les secrets du sommeil des nourrissons aux ados, en plus vous pourrez vous coucher tôt car la soirée débute à 20h15.

En basket après leur courte victoire face à Aix ce week-end, demain les filles de Mondeville jouent en Euro-Ligue elles se déplacent en Lettonie pour affronter l’équipe de Riga, mercredi à 19h.

Enfin demain ne manquez pas le concert du groupe nantais Pony Pony Run Run au Cargö, fondé en 2005 le groupe reçoit 5 ans après une Victoire de la Musique en tant que « Groupe révélation du public » et se retrouve « Meilleur groupe français de l'année » aux derniers MTV Europe Music Awards. Vous serez également gâté avec la première partie assurée par les normands de Chocolate Donuts demain au Cargö.