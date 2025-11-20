Cherbourg. Un magasin où tout est gratuit ouvre aux Eléis : faites le plein pour les fêtes !

Un magasin où tout est gratuit a ouvert mercredi 19 novembre, dans le centre commercial les Eléis, à Cherbourg. Il a été créé par l'application Geev, comme give, donner en anglais. Elle permet de favoriser le don entre particuliers via une rencontre en ligne. La phase de dépôt des objets est ouverte du mercredi 19 novembre au samedi 22 novembre. Pour récupérer les objets, les dates prévues sont les 26 et 29 novembre, les 3 et 6 décembre, ainsi que les week-ends des 13, 14 et 20, 21 décembre.

"Déposer tous les objets qu'on n'utilise plus"

"C'est un magasin dans lequel on peut venir déposer tous les objets qu'on n'utilise plus. Ces objets en bon état vont être réemployés et récupérés gratuitement", explique Hakim Baka, le créateur de l'appli. Il détaille : "Le Geev Shop est ouvert en deux phases. La première, c'est une phase de pure collecte. Pendant toute la journée, les clients du centre commercial les Eleis pourront venir déposer des objets. Et à partir de la semaine prochaine, tous les clients du centre pourront non seulement continuer d'en déposer mais aussi récupérer gratuitement les objets du magasin.

"Aucune corrélation entre donner et récupérer"

"Il n'y a pas de corrélation entre le fait de donner et de récupérer des objets. On peut donc seulement donner ou seulement récupérer, ou venir faire les deux. Il y a une équipe sur place qui accueille les clients pour récupérer leurs objets, les stocker en attendant qu'il y ait de la place sur les étagères ou les mettre tout de suite en magasin."

Cinq objets par semaine et par personne

Les intéressés peuvent récupérer au maximum cinq objets par semaine et par personne. Ce magasin, financé par le centre commercial, apporte une nouveauté. Pour Hakim Baka, disposer d'un lieu physique représente une véritable valeur ajoutée pour faciliter le don, évitant de passer uniquement par une application en ligne, qui peut intimider les personnes moins à l'aise avec la technologie.