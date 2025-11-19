En ce moment Tears (PI) Sabrina CARPENTER
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[Photos]. De Dives-sur-Mer à Claude Lelouch : l'héritage du couple de photographes Poppé mis en lumière

Loisir. La Ville de Dives-sur-Mer célèbre les travaux des photographes Jean et Jeanne Poppé qui ont marqué l'histoire de la photo.

Publié le 19/11/2025 à 19h05
[Photos]. De Dives-sur-Mer à Claude Lelouch : l'héritage du couple de photographes Poppé mis en lumière
A Dives-sur-Mer se tient une exposition des tirages du couple Poppé où nostalgie, souvenirs et réjouissance des anciens sont à l'honneur. - Studio Poppé

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le centre photographique Henri Magron rend hommage à Jean Poppé, photographe emblématique ayant œuvré à Dives-sur-Mer pendant plus de 40 ans. Avec son épouse Jeanne, ils ont photographié les Divais de 1942 à 1986. Ce sont pas moins de 6 400 tirages, de tous les formats, en noir et blanc ou en couleurs, qui sont mis à l'honneur au sein de la médiathèque Jacques Prévert de la ville.

A Dives-sur-Mer se tient une exposition des tirages du couple Poppé où nostalgie, souvenirs et réjouissance des anciens sont à l'honneur.A Dives-sur-Mer se tient une exposition des tirages du couple Poppé où nostalgie, souvenirs et réjouissance des anciens sont à l'honneur. - Studio Poppé

"Didier Poppé, fils unique du couple, a choisi de faire don de toutes les photos au centre Henri Magron", relate Alain Gillet, chargé de communication au sein du centre, véritable musée de la photographie de Dives-sur-Mer.

Une exposition riche en souvenirs

Cette exposition photographique "est considérée comme une œuvre mémorielle, retraçant beaucoup de souvenirs qui permettent aux anciens de se reconnaître au travers des images d'époque, qu'il a fallu retravailler afin de créer un fonds photographique et une scénographie nécessaire à la population actuelle", explique Alain Gillet. "La richesse de ses tirages met en avant un professionnalisme sans faille de Jean Poppé qui a été l'un des premiers photographes à réaliser des photos de mariage en extérieur."

A Dives-sur-Mer se tient une exposition des tirages du couple Poppé où nostalgie, souvenirs et réjouissance des anciens sont à l'honneur.A Dives-sur-Mer se tient une exposition des tirages du couple Poppé où nostalgie, souvenirs et réjouissance des anciens sont à l'honneur. - Studio Poppé

Un lien très fort existait entre les Poppé et certaines fêtes de famille, car ces familles étaient suivies de la naissance des bébés jusqu'au mariage. D'autres photos de paysages, de monuments et de bien d'autres univers ont été réalisées par le couple.

Une renommée qui dépasse la ville

Engagés dans la Résistance et dévoués, les Poppé ont su marquer leur époque. A tel point que le monde du cinéma se tourna vers Jean Poppé pour réaliser l'affiche du film Mariage de Claude Lelouch en 1974.

A Dives-sur-Mer se tient une exposition des tirages du couple Poppé où nostalgie, souvenirs et réjouissance des anciens sont à l'honneur.A Dives-sur-Mer se tient une exposition des tirages du couple Poppé où nostalgie, souvenirs et réjouissance des anciens sont à l'honneur. - Studio Poppé

Cet art visuel chargé en souvenirs et en émotions se découvre jusqu'au 3 janvier. Une conférence-table ronde est organisée samedi 6 décembre. Elle aura pour objet le Studio Divais de 1910 à 1990, en lien avec le droit à l'image, la reproduction et la diffusion.

Pratique. Les portraits de Divais sont exposés jusqu'au 3 janvier 2026 à la médiathèque de Dives-sur-Mer. Accès gratuit. Informations sur www.cphm.fr.

Galerie photos
A Dives-sur-Mer se tient une exposition des tirages du couple Poppé où nostalgie, souvenirs et réjouissance des anciens sont à l'honneur. - Studio Poppé A Dives-sur-Mer se tient une exposition des tirages du couple Poppé où nostalgie, souvenirs et réjouissance des anciens sont à l'honneur. - Studio Poppé A Dives-sur-Mer se tient une exposition des tirages du couple Poppé où nostalgie, souvenirs et réjouissance des anciens sont à l'honneur. - Studio Poppé

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[Photos]. De Dives-sur-Mer à Claude Lelouch : l'héritage du couple de photographes Poppé mis en lumière
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple