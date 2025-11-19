[Photos]. De Dives-sur-Mer à Claude Lelouch : l'héritage du couple de photographes Poppé mis en lumière

Le centre photographique Henri Magron rend hommage à Jean Poppé, photographe emblématique ayant œuvré à Dives-sur-Mer pendant plus de 40 ans. Avec son épouse Jeanne, ils ont photographié les Divais de 1942 à 1986. Ce sont pas moins de 6 400 tirages, de tous les formats, en noir et blanc ou en couleurs, qui sont mis à l'honneur au sein de la médiathèque Jacques Prévert de la ville.

A Dives-sur-Mer se tient une exposition des tirages du couple Poppé où nostalgie, souvenirs et réjouissance des anciens sont à l'honneur. - Studio Poppé

"Didier Poppé, fils unique du couple, a choisi de faire don de toutes les photos au centre Henri Magron", relate Alain Gillet, chargé de communication au sein du centre, véritable musée de la photographie de Dives-sur-Mer.

Une exposition riche en souvenirs

Cette exposition photographique "est considérée comme une œuvre mémorielle, retraçant beaucoup de souvenirs qui permettent aux anciens de se reconnaître au travers des images d'époque, qu'il a fallu retravailler afin de créer un fonds photographique et une scénographie nécessaire à la population actuelle", explique Alain Gillet. "La richesse de ses tirages met en avant un professionnalisme sans faille de Jean Poppé qui a été l'un des premiers photographes à réaliser des photos de mariage en extérieur."

Un lien très fort existait entre les Poppé et certaines fêtes de famille, car ces familles étaient suivies de la naissance des bébés jusqu'au mariage. D'autres photos de paysages, de monuments et de bien d'autres univers ont été réalisées par le couple.

Une renommée qui dépasse la ville

Engagés dans la Résistance et dévoués, les Poppé ont su marquer leur époque. A tel point que le monde du cinéma se tourna vers Jean Poppé pour réaliser l'affiche du film Mariage de Claude Lelouch en 1974.

Cet art visuel chargé en souvenirs et en émotions se découvre jusqu'au 3 janvier. Une conférence-table ronde est organisée samedi 6 décembre. Elle aura pour objet le Studio Divais de 1910 à 1990, en lien avec le droit à l'image, la reproduction et la diffusion.

Pratique. Les portraits de Divais sont exposés jusqu'au 3 janvier 2026 à la médiathèque de Dives-sur-Mer. Accès gratuit. Informations sur www.cphm.fr.