Plaine de Caen. La préfecture alerte sur le risque d'incendie

Les sols sont secs et les températures élevées, et en hausse ces derniers jours. Avec en plus les travaux agricoles en cours, la préfecture du Calvados a décidé, mardi 30 juillet, de placer les secteurs de la plaine de Caen et du sud-plaine en risque sévère de feux d'espaces naturels.

Neuf feux sur dix sont causés par l'Homme en France. Les autorités rappellent donc quelques règles : ne jamais jeter son mégot de cigarettes dans un champ, ne pas faire de feux à côté d'une zone d'herbes sèches, de brûler ses déchets verts, éviter le matériel qui peut faire des flammes ou des étincelles. La prudence est de mise aussi lors des barbecues.