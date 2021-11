Seine-Maritime : fortes chaleurs sur le département

Les conseils canicule sont les suivants :

- Il est conseillé, surtout pour les personnes fragiles et les jeunes enfants, d'éviter de s'exposer à la chaleur en fermant les volets et les rideaux des façades exposées au soleil. Le mieux étant d'ouvrir les fenêtres tôt le matin et tard le soir quand la température a baissé et éviter de sortir

pendant les heures chaudes de la journée.

- Il est également nécessaire de boire régulièrement, au moins un litre et demi à deux litres d'eau par jour.

En Seine-Maritime, la canicule serait avérée au delà d'une température de 33° le jour et 19° la nuit durant au moins 3 jours. Vous pouvez consulter régulièrement le site de Météo France.