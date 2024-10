Vire Normandie. Dégustez des bières artisanales à la brasserie Mobsby's

A Vire Normandie, la brasserie Mobsby's fabrique des bières artisanales en utilisant des méthodes traditionnelles héritées d'Angleterre. Fondée en 2008, cette brasserie familiale est ouverte à la visite gratuitement et sur réservation, du lundi au vendredi, pendant tout l'été, à condition d'acheter quelques bouteilles de 50cl au prix de 4 euros l'unité. Au programme, des dégustations et des explications qui vous permettront de découvrir le processus du brassage ou encore de comprendre la différence entre les bières blonde et ambrée. Les visites peuvent accueillir jusqu'à 16 personnes simultanément. "C'est une brasserie à taille humaine", confie Emeline Mobsby, la gérante. Venez ainsi passer un moment convivial entre amis !