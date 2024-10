Caen. Jardins, labyrinthe, jeux… une après-midi familiale à la colline aux oiseaux

Au nord de Caen, le parc floral de la colline aux oiseaux s'étend sur plus de 17 hectares. Construit sur une ancienne décharge à l'occasion du 50e anniversaire du Débarquement, le site abrite un parc animalier ainsi que plus de 15 000 roses et autres plantes. Les enfants trouveront quant à eux leur bonheur dans le labyrinthe ou les différentes aires de jeux ! Depuis le mois de juin, le site dispose aussi d'un nouveau manège et d'une nouvelle aire de jeux inclusive. La visite du parc, libre et gratuite, se fait en une heure ou deux.

Pratique. Ouvert tous les jours de 10h à 20h30. Visites guidées possibles sur réservation et à partir de 8 personnes.