Alerte météo. Un coup de vent et un nuage de sable en provenance du Sahara

Mieux vaut ne pas avoir lavé sa voiture durant ces derniers jours, car tout sera à refaire après ce samedi 6 avril. En raison d'un coup de vent venu d'Afrique, le ciel prendra une couleur particulière et un nuage de sable du Sahara devrait traverser le pays, et donc la région Normandie.

Vigilance jaune

Si le soleil doit être présent aujourd'hui, il pourrait finalement être masqué par ce sable, qui donnera au ciel une couleur jaunâtre, pour le plus grand plaisir des amateurs de photographies. En plus du sable, ce vent apporte un peu de la chaleur africaine, puisque le mercure dépasse par endroits les 20 degrés.

A noter tout de même que de fortes rafales doivent toucher la région, et surtout l'ex Basse-Normandie. A partir de 9 heures le Calvados la Manche et l'Orne sont placés en alerte jaune par Météo France, jusqu'à 14 heures dans la Manche, et jusqu'à 15h pour les deux départements restants.

Un nouveau gros coup de vent est d'ores et déjà annoncé pour le début de semaine, lundi 8 avril.