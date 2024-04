Rouen. Un homme s'en prend au personnel de l'hôtel Astrid, il est interpellé et placé en garde à vue

Un homme de 35 ans a été interpellé vendredi 17 avril un peu avant 21h à Rouen. Il s'en est pris au personnel de l'hôtel Astrid et a dégradé une porte de l'établissement. Il a ensuite été placé en garde à vue.

Menaces de mort et crachats sur les policiers

Des effectifs de la brigade canine sont intervenus au niveau de la place Bernard Tissot de Rouen. Le trentenaire a notamment dégradé "une porte vitrée", a indiqué la police. Il a ensuite été emmené dans les locaux des équipes de la sûreté ferroviaire puis a menacé de mort les agents. Il a ensuite craché sur des policiers qui l'ont pris en charge dans le véhicule de police. Installé dans l'habitacle de la voiture, il a de nouveau craché au sol et tenté de donner un coup de pied à un policier après être descendu du véhicule. L'homme a ensuite menacé les policiers puis a craché sur l'un d'entre eux lorsqu'il a été "placé en geôle", a poursuivi la police.

Il a été placé en garde à vue pour plusieurs faits : dégradation et violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité, menace de mort et outrage. Au moment de son interpellation, il était alcoolisé et a refusé à se soumettre aux vérifications pour que les forces de l'ordre puissent obtenir son taux d'alcool dans le sang.