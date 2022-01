zénith. Anne Roumanoff présente "Tout va bien" au Zénith de Caen

Mercredi 3 avril 2019, l'humoriste Anne Roumanoff revient à Caen (Calvados) avec un tout nouveau spectacle : "Tout va bien !" Au menu : les réseaux sociaux, Emmanuel Macron, le politiquement correct, les femmes divorcées, la start-up nation, les sites de rencontres, le culte de l'apparence… L'artiste n'a jamais été aussi mordante, sensible, libre et rayonnante que dans ce nouveau spectacle.

Du rouge et… du rouge !

Elle est connue pour toujours porter sur scène… du rouge ! Mais pourquoi donc cette " marque de fabrique " ? Elle confie que, cela s'est fait "naturellement." Lors de son premier passage à la télévision en 1987, elle était habillée en rouge et elle a gardé cette couleur par la suite. " Il y a un côté joyeux et énergique dans le rouge qui me correspond bien."

Pratique. Mercredi 3 avril 2019 à 20 h 30 au Zénith de Caen. De 44 à 49€.