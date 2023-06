Rouen. Anne Roumanoff, malicieuse et sémillante au Théâtre des arts !

Pétillante, de la malice plein les yeux, Anne Roumanoff, seconde humoriste préférée des Français, est de retour sur la scène pour une version revisitée de son dernier spectacle "Tout va bien". Avec ironie, dans "Tout va presque bien", elle revisite les actualités via le prisme des réseaux sociaux et des médias depuis les évènements de la pandémie. Mais le fonds de commerce d'Anne Roumanoff reste bien les relations hommes/femmes décodées. Son esprit d'analyse, sa finesse d'interprétation et sa sincérité fédère tous les publics : impossible de ne pas se retrouver dans ses personnages dont les travers sont toujours dépeints avec tendresse ! Enrichies de nouvelles expériences, avec une grande énergie et beaucoup de joie de vivre, Anne Roumanoff nous partage ses lumières et rend hommage aussi au grand Devos avec deux sketchs finement ciselés, truffés de jeu de mots. Alternant rire et émotion, Anne pousse même un peu la chansonnette !

Jeudi 22 juin à 20h30, Théâtre des arts à Rouen. 39 à 45€. theatrealouest.com