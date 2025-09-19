Autoroute A84. La circulation dans le Calvados sera perturbée avec plusieurs fermetures dues à des travaux

A compter du 22 septembre, la Dirno, Direction interdépartementale des routes nord-ouest, réalisera des travaux de réhabilitation de chaussée sur l'A84. Ils s'étaleront sur deux semaines, dans le secteur de Villers-Bocage, dans le Calvados.

Durant deux nuits distinctes, entre 20h et 7h, la circulation sera totalement coupée dans les deux sens, entre l'échangeur Coulvain, et l'échangeur Monts-en-Bessin. Cela concerne la nuit du lundi 22 au mardi 23 septembre, et celle du lundi 6 au mardi 7 octobre.

Circulation basculée sur le sens opposé

Du mardi 23 septembre à 7h jusqu'au vendredi 3 octobre à 16h, week-end compris, 24 heures sur 24, la circulation sera basculée du sens Rennes vers Caen sur le sens opposé. Les bretelles des échangeurs 43 et 44 seront fermées.

Enfin, du vendredi 3 à 16h au lundi 6 octobre à 20h, la voie de gauche sera neutralisée dans les deux sens de circulation entre l'échangeur Coulvain et celui de Monts-en-Bessin.