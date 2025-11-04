Calvados. Des nuits de travaux à venir sur l'A84 et la RN13

La Dirno, Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest, entreprend des travaux d'entretien sur son réseau dans le Calvados. A commencer par la RN13. Dans le secteur de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, Carpiquet et Rots, des travaux de réfection des boucles de comptage et de nettoyage de la glissière béton sont prévus.

Dans la nuit du 4 au 5 novembre, de 20h à 4h, la circulation ne se fera que sur une voie dans le sens Caen-Cherbourg. L'axe et la bretelle d'insertion de l'échangeur de Carpiquet seront fermés.

Deux nuits perturbées sur l'A84

Sur l'A84, les travaux auront lieu du 5 au 7 novembre, de 20h à 6h. La première nuit, dans le sens Caen-Rennes, l'autoroute sera fermée entre les échangeurs 43 et 47, ainsi que les bretelles d'insertions. Dans l'autre sens, la voie de gauche sera neutralisée. Le secteur concerné est compris entre Grainville-sur-Odon et Villers-Bocage.

Le lendemain, dans la nuit du 6 au 7 novembre, la route sera fermée entre les échangeurs 44 et 42 entre Caen et Rennes. La bretelle d'insertion de l'échangeur 43 est fermée. Dans l'autre sens, la voie de droite est neutralisée, ainsi que les bretelles de sortie échangeurs 45 et 46.

A chaque fois, la Dirno s'efforce de proposer des déviations aux usagers.