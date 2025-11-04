En ce moment Womanizer Britney SPEARS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Calvados. Des nuits de travaux à venir sur l'A84 et la RN13

Mobilité. Du 4 au 7 novembre, des perturbations de circulation sont à prévoir sur l'autoroute A84 et sur la RN13 dans le Calvados. Des travaux sont entrepris, à chaque fois de nuit.

Publié le 04/11/2025 à 17h05 - Par Lilian Fermin
Calvados. Des nuits de travaux à venir sur l'A84 et la RN13
Des travaux se déroulent de nuit dans le Calvados sur l'A84 et la RN13 entre le 4 et le 7 novembre.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La Dirno, Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest, entreprend des travaux d'entretien sur son réseau dans le Calvados. A commencer par la RN13. Dans le secteur de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, Carpiquet et Rots, des travaux de réfection des boucles de comptage et de nettoyage de la glissière béton sont prévus.

Dans la nuit du 4 au 5 novembre, de 20h à 4h, la circulation ne se fera que sur une voie dans le sens Caen-Cherbourg. L'axe et la bretelle d'insertion de l'échangeur de Carpiquet seront fermés.

Deux nuits perturbées sur l'A84

Sur l'A84, les travaux auront lieu du 5 au 7 novembre, de 20h à 6h. La première nuit, dans le sens Caen-Rennes, l'autoroute sera fermée entre les échangeurs 43 et 47, ainsi que les bretelles d'insertions. Dans l'autre sens, la voie de gauche sera neutralisée. Le secteur concerné est compris entre Grainville-sur-Odon et Villers-Bocage.

Le lendemain, dans la nuit du 6 au 7 novembre, la route sera fermée entre les échangeurs 44 et 42 entre Caen et Rennes. La bretelle d'insertion de l'échangeur 43 est fermée. Dans l'autre sens, la voie de droite est neutralisée, ainsi que les bretelles de sortie échangeurs 45 et 46.

A chaque fois, la Dirno s'efforce de proposer des déviations aux usagers.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Table noyer 8 places + 8 chaises +1
Table noyer 8 places + 8 chaises +1 La Ciotat (13600) 480€ Découvrir
Tronçonneuse tarmique
Tronçonneuse tarmique Blangy-sur-Bresle (76340) 200€ Découvrir
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Calvados. Des nuits de travaux à venir sur l'A84 et la RN13
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple