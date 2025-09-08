Périphérique de Caen. Plusieurs fermetures liées à des travaux dès ce soir

La couche de roulement sera renouvelée sur certaines portions du périphérique de Caen. Les travaux débutent dès ce soir, lundi 8 septembre. Jusqu'au vendredi 12, la circulation sera impossible entre la Porte de Bretagne et l'échangeur Eterville dans le sens extérieur, et ce à chaque fois de 20h à 6h du matin. La nuit prochaine uniquement, du 8 au 9, fermeture aussi du périphérique au niveau de l'échangeur Bessin, toujours dans le même sens.

La semaine suivante, du 15 au 19 septembre, nouvelles fermetures de 20h à 6h du matin. Elles concernent le sens extérieur entre l'échangeur Eterville et celui de la Suisse normande.

Prudence

La Dirno, la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest, recommande comme toujours la plus grande prudence, et proposera des déviations.