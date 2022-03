Rouen. Bonne table à Rouen : le Garde manger, place de la Pucelle

Situé dans une ancienne maison à colombages, typique de la Normandie, le Garde manger est un bistrot moderne. Le décor est simple, épuré, aux couleurs de blanc et de beige. De grandes banquettes sont placées le long des murs pour déjeuner en étant bien installé. Une vingtaine de tables sont disposées dans la salle, faite de différents recoins, ce qui fait naître une ambiance calme. Pour conserver ce style bistro, les serveurs sont vêtus de grand tablier, faisant clairement référence aux années 20.

Une carte raffinée

Pour le déjeuner, la formule la plus adaptée est le menu du marché avec quatre propositions en entrées, en plats et en desserts. J'ai choisi la pièce de bœuf accompagnée d'une sauce bordelaise, de sa compotée d'échalotes et de quelques pommes de terre grenailles. Le plat est délicatement présenté dans une belle assiette, avec une cuisson saignante qui a été respectée. La viande est tendre et relevée par son accompagnement légèrement sucré.

Pour terminer le repas, j'opte pour un dessert qui ravira tous les amateurs de chocolat ! Il s'agit d'un chocolat Valrhona cru guanaja en mousse avec un sablé coco. La différence se fait sentir par rapport à du chocolat habituel puisque le goût est prononcé. Une boule de glace chocolat accompagne d'ailleurs la mousse qui est dressée dans une assiette. Pour 18,50 euros, le repas est à la fois copieux et raffiné, avec des ingrédients frais. Le tout servi rapidement, idéal pour un déjeuner entre collègues.

Le Garde manger, 23-25 place de la Pucelle à Rouen. Ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 22h, le samedi jusqu'à 23h, fermé le dimanche et le lundi.

A LIRE AUSSI.

Bonne table à Rouen: Pour les fêtes, offrez-vous un repas gastronomique chez Rodolphe

À Rouen, un restaurant d'insertion qui prône le local et les petits prix