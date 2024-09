Place du commerce. Les nouvelles offres commerciales à découvrir à Rouen

Encore des nouveautés commerciales à Rouen ! Cette semaine, découvrez-en trois : le déménagement d'une boutique de décoration et deux ouvertures : un restaurant et une fleuristerie.

Décoration, restaurant et fleurs

Initialement situé au 135 rue du Gros-Horloge à Rouen, le magasin de décoration Butlers a déménagé au 21-23 rue du Bec. En rayon, on retrouve, comme dans la première adresse, des vases, de la vaisselle, des couverts et divers objets pour habiller son intérieur. Pas de dépaysement donc pour les habitués. Pour les gourmands, un nouveau restaurant a ouvert place Barthélémy, toujours à Rouen. Son nom : Artefact. On y vient pour prendre son petit-déjeuner, son déjeuner ou prendre son goûter. Vins nature, bières locales, sirops maison et cafés sont à la carte. Du côté de la place de la Pucelle, une nouvelle fleuristerie vient de remplacer la boutique L'Atelier Déco au n°10. Elle est ouverte de 10h à 19h du mardi au samedi et le dimanche de 9h à 19h. Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse

redactionrouen@tendanceouest.com.