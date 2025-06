Bonne table à Rouen. La Cantina, une brasserie entre France et Italie

La Cantina a ouvert en 2019, c'est vrai, mais Tendance Ouest a choisi de découvrir sa carte cette semaine. Dès l'entrée, les murs gris anthracite et jaune moutarde apportent de la modernité, tout comme le choix des fauteuils qui rappellent ces mêmes couleurs. Les tables en bois et les grands tableaux sur les murs ont été choisis avec soin car eux aussi apportent du cachet à la salle.

Des pizzas et des pâtes à la carte

A la carte, il n'y a pas d'entrées mais des antipasti : pizettes à partager, calamars frits, planches de charcuterie, etc. En plat, certains sont français : andouillette artisanale ou boudin noir bayonnais, mais d'autres sont italiens, comme les pâtes carbonara ou les pizzas Margherita ou Régina. Le midi, une formule déjeuner à 17,50€ est proposée. J'ai opté pour celle-ci lors de ma venue. Elle comprend un plat, un dessert et un café. N'ayant pas spécialement envie de pâtes ou de pizzas ce jour-là, je jette mon dévolu sur l'un des mets du jour, à savoir le filet de poulet mariné et ses frites fraîches. La volaille était bien cuite et accompagnée d'un jus de poulet ce qui permettait de ne pas avoir une viande trop sèche en bouche. Les frites étaient quant à elles bien chaudes et croustillantes. J'ai ensuite poursuivi mon repas avec une mousse au mascarpone à la pistache accompagnée d'une madeleine maison. Le mariage des deux était réussi, la crème apportant encore plus de gourmandise à ce dessert. Et le fait que cette formule inclut le café est aussi un plus car au vu des généreuses portions, pas besoin d'antipasti pour ma part. A la tête de La Cantina, c'est Virginie Debeauvais. "Nous proposons une cuisine maison à tendance italienne entre une brasserie et une pizzeria", explique-t-elle. "Nous faisons aussi notre propre saumon fumé et notre dessert phare, c'est le tiramisu", ajoute cette dernière. Une adresse gourmande et conviviale à tester !

Filet de poulet mariné et frites fraîches.

Pratique. 180 rue Jean-Mermoz, à Bois-Guillaume. Du mardi au dimanche de 12h à 14h et de 19h à 22h. Tel : 02 35 61 10 23.