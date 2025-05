Bonne table à Rouen. Des plats savoureux et maîtrisés au Café perdu

Le Café perdu de Rouen accueille de nouveau ses clients depuis le 26 avril. A la suite d'un dégât des eaux en 2024, le cogérant des lieux, Benoit Yon, s'est aperçu de "la vétusté du sous plafond", l'obligeant à fermer son restaurant le temps d'étayer et sécuriser la zone. Aujourd'hui rouvert, nous retrouvons ses chaises dépareillées, son comptoir fleuri et ses assiettes chinées.

Des produits locaux et biologiques

Gage de qualité, la carte est courte. Elle se compose de deux entrées, deux plats et deux desserts. "Le menu change toutes les semaines", assure Benoit Yon. Le menu entrée-plat ou plat-dessert est proposé à 22 €, la formule complète à 26 €. Lors de mon passage, les entrées mettaient à l'honneur des palourdes ou un œuf poché. Côté plats, on pouvait choisir entre un freekeh (un blé vert grillé) servi avec caviar d'aubergines, poivrons grillés et houmous de noix de cajou, ou un merlu accompagné de purées de panais et de carottes, et relevé d'un jus de shiitakés, ces champignons japonais. En dessert : un gâteau au chocolat avec crème mascarpone ou un cobbler à la myrtille, un classique anglais. J'ai opté pour la version plat-dessert. Pour débuter mon repas, j'ai jeté mon dévolu sur le merlu. J'ai été surprise, dans le bon sens, par une cuisson maîtrisée : la chair du poisson était tendre, et le dessus bien grillé. La texture des purées de panais et de carottes était elle aussi agréable car lisse et onctueuse en bouche, et le jus de champignons apportait de la rondeur au plat. Quant au dessert, j'ai dégusté le gâteau au chocolat accompagné de sa crème. Un dessert simple et efficace.

Merlu, purées de légumes et jus de shiitakés.

Depuis 2021, Benoit Yon et sa compagne Susan Bora sont aux manettes du Café perdu à Rouen. Une adresse qui allie une cuisine "végétale orientée mer" et qui valorise "les produits locaux et biologiques" autant que faire se peut. Une très belle adresse à découvrir !

Pratique. Ouvert du mercredi au samedi de 12h à 14h puis de 19h à 23h. Tel : 09 72 80 42 14.