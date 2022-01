Bonne table à Rouen. De la cuisine locale et de saison au Café perdu

Si le nom est resté, depuis le 20 octobre, le Café perdu a été repris par de nouveaux propriétaires. Ce restaurant, situé dans la rue d'Amiens à Rouen, est désormais entre les mains de Benoit Yon et Susan Bora, qui gèrent la Cave de Bacchus située non loin de là. Pour accueillir les clients, Jimmy Verdure et, en cuisine, Jordan Fouchet : "L'idée est de proposer une carte avec beaucoup de légumes et de poisson, avec des produits locaux et de saison", indique le cuisinier qui exerçait auparavant au Manoir de Surville, dans l'Eure. Dès que c'est possible, les produits sont bio.

Une salle accueillante

La carte change toutes les semaines avec des propositions "s'adaptant à tout le monde". "Nous essayons d'avoir toujours une proposition végétarienne et un choix de poisson ou de viande", précise Jordan Fouchet qui fait tout sur place, y compris les desserts. Deux formules sont proposées le midi à 18,50 € (entrée + plat ou plat + dessert) ou à 22 € pour la formule complète. "Le soir, l'ambiance est un peu différente avec une carte de produits à partager, un peu comme des tapas", explique Jimmy Verdure.

Lentilles accompagnées de patate douce.

Dans la salle, l'ambiance est chaleureuse avec une bonne vingtaine de places assises, sans compter la terrasse déployée lorsque les beaux jours seront de retour. "Le principal, c'est que l'on se sente bien ici", ajoute-t-il. Pour accompagner la carte, un large choix de vin nature est proposé en lien, naturellement, avec la Cave de Bacchus : "Nous sommes sur des vins légers avec cinq références de rouge et cinq de blanc qui sont proposés au verre", détaille Jimmy Verdure en indiquant les bouteilles installées à une place de choix dans le restaurant. Si vous avez envie de découvrir la cuisine du Café perdu, il est conseillé de réserver. Le restaurant affiche très souvent complet depuis sa réouverture.

Pratique. 44, rue d'Amiens à Rouen. Du mercredi au samedi, de midi à 13h30 et de 19h à 21h. Tel. 09 72 80 42 14