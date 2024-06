Bonne table à Rouen. Mon Amour, une invitation à la gourmandise

Dans l'entrée de Mon Amour, le restaurant qui remplace le Trend burger place des Carmes, la décoration est épurée. Les chaises en bois et tissu apportent de la modernité. Au milieu de la salle, une table haute a été installée derrière un petit muret décoré de panneaux de bois à la mode en ce moment. La plupart des murs sont blancs, sauf du côté des toilettes où le rouge, la couleur de la passion, domine. Une référence directe au nom de l'établissement, Mon Amour.

Burgers, tartines et brunch le dimanche

A la carte, on retrouve des burgers, des tartines et des bowls en semaine, et le dimanche, une formule brunch avec un plat salé, un autre sucré, une boisson chaude et une boisson froide pour 27,90€. L'une des spécialités de la maison, c'est le Mon Amour, un burger où le bun est feuilleté. Il se compose d'un steak de boucher, de mozzarella fior di latte (au lait de vache), salami, confit d'oignons, champignons de Paris, roquette et mayonnaise tomate-origan. En dessert, on retrouve une mousse au chocolat fleur de sel.

J'opte pour le menu à 18,90€ composé d'un burger, de frites et d'un dessert. Je jette mon dévolu sur l'Original smashed potato bun, garni de deux steaks de bœuf smashés (écrasés), confit d'oignons, pickles de concombre et cheddar affiné. Les frites faites maison sont croustillantes, le pain moelleux, et la viande, très tendre. Après un burger, je termine le repas par une glace artisanale au caramel. Sans surprise, je me suis régalée.

Camille Cantat et Matthieu Bonnet sont à la tête de ce nouveau restaurant. Après s'être rencontrés en Erasmus, ils ont eu envie de s'associer en créant Mon Amour. "Pour nous, ce n'est pas un restaurant, c'est un lieu de vie", confie Matthieu. Avis aux gourmands, c'est une très belle adresse à tester en semaine ou le week-end !

Pratique. 28 place des Carmes à Rouen, ouvert du lundi au dimanche de 10h à 23h. Tel : 02 35 63 93 82