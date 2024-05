Bonne table près de Rouen. Le Troquet, pour manger vite et bien 

L'adresse existe depuis plus de 20 ans. Mais elle vient de connaître un sérieux lifting, avec le changement de propriétaire au début de cette année 2024. Banquettes, sol, chaises, peintures, luminaires... Tout a été changé au Troquet, pour une ambiance façon "brasserie à la parisienne", comme l'indique le nouveau gérant, Christophe Ry. Ici, on mange proche de la table de son voisin dans une atmosphère conviviale pendant que l'équipe, souriante, s'affaire pour un service des plus efficaces. Cette équipe est d'ailleurs restée en place mais la carte a été légèrement étoffée, avec un welsh ou encore des rognons de veau aux cèpes. Egalement au menu, un burger ou un fish and chips.

Les suggestions du jour, à l'ardoise, sont restées. Je penche lors de ma venue pour le classique œuf mimosa en entrée, parfait pour se mettre en appétit.

Un service efficace

Pour le plat, je préfère à l'endive au jambon le filet de colin, sauce à l'aneth, accompagné de riz et de petits légumes : un classique de brasserie mais qui est très bien réalisé. La cuisson est maîtrisée, pour le filet comme pour le riz, l'assaisonnement est impeccable et l'ensemble plutôt copieux. Le tout est servi avec beaucoup de rapidité. C'est la signature de ce lieu, qui accueille une clientèle de travailleurs sur le temps du midi. "Vous pouvez vraiment manger en 30 minutes si vous le souhaitez", indique Christophe Ry, qui tient à cette efficacité, même si chacun, bien entendu, peut prendre son temps, s'il le souhaite. "Je veux faire du simple mais du bon", insiste-t-il pour les plats proposés, tous cuisinés sur place. A la carte également, une quarantaine de références de vin sont désormais proposées. L'établissement ouvre dès 8h le matin pour les premiers cafés et ferme aux alentours de 20h, après l'apéritif avec quelques planches à l'heure de la débauche. Adresse à tester pour sa convivialité et son efficacité.

Pratique. 49 Avenue de l'Europe à Bois-Guillaume. Tel : 02 35 60 61 56