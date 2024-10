Bonne table à Rouen. Nam, ou la cuisine du monde dans l'assiette

C'est la définition même d'un restaurant de quartier. Situé au cœur de la rue Beauvoisine à Rouen, Nam propose un décor de bistrot à l'ancienne, attirant surtout les habitants du secteur, mais aussi les connaissances de la patronne, Anouphone Phoutthasak, anciennement professeure à Jean-Paul II, qui vous accueille le sourire jusqu'aux oreilles. L'ambiance est détendue, chaleureuse, un peu "comme à la maison" et la carte tout aussi généreuse. Mais derrière les plats très traditionnels, se cachent quelques subtiles touches d'une cuisine inspirée d'Asie et d'autres continents.

Une cuisine française sublimée par l'Asie

"Je suis vraiment tombée amoureuse du lieu", explique la patronne qui a embarqué avec elle son amie de toujours Marion Aupoix, qui s'occupe du service. Ici, tout est fait maison, et l'inspiration se trouve du côté de l'Asie et en particulier du Laos, le pays d'origine de la patronne. Mais Anouphone se défend de faire de la cuisine franco-laotienne, "si je faisais ce genre de cuisine je pense que je n'aurais pas beaucoup de monde, c'est assez spécial et long à faire, je ne suis pas sûre de pouvoir démocratiser cela".

Je choisis en entrée de modestes œufs mayonnaise sublimés par la fraîcheur de quelques feuilles de gingembre et un peu de miso, un condiment japonais. En plat de résistance, ce sera un tartare de bœuf façon "Nam" avec coriandre, gingembre, cébette accompagné d'une salade de pommes de terre. Encore une fois, l'assaisonnement transforme le plat. Je termine par un dessert inspiré du Laos, le Nam Van Mak Kuay, une sorte de pudding à base de lait de coco et de morceaux de bananes. C'est subtil et épicé, sans être trop relevé. C'est en même temps suffisamment gourmand pour un tarif défiant toute concurrence. Le menu, sans boisson, est à seulement 18 euros. Des plats végétariens sont aussi à la carte.

Le tartare de bœuf façon "Nam".

Pratique. 93 Rue Beauvoisine à Rouen. Ouvert le midi du lundi au mercredi, et du vendredi au samedi, ouvert midi et soir. Tel : 06 19 94 00 63.