Calvados. Un nouveau Burger King vient d'ouvrir dans cette commune

Impossible de passer à côté. Un nouveau restaurant de l'enseigne Burger King a ouvert ses portes à Lisieux ce jeudi 14 décembre. Il s'est installé juste en face de son concurrent McDonald's.

Deux bornes de drive

Sur une superficie de 150m2, le restaurant peut accueillir jusqu'à 138 clients en places assises dont 68 en terrasse, pour en profiter pendant la période estivale. Pour ceux qui préfèrent un repas à emporter, il dispose de deux bornes de drive. L'option cliquer-retirer est aussi disponible grâce à l'application mobile. Pour les enfants, une aire de jeux est accessible à l'intérieur.

Les 70 salariés en CDI ont été recrutés en local, grâce à l'agence Pôle emploi de la commune.

Les jours et horaires d'ouverture

Situé 180 rue Augustin-Fresnel, le restaurant Burger King est ouvert en salle et en drive de 11h à 23h et jusqu'à minuit les week-ends. En livraison, c'est ouvert de 11h à 22h30 et jusqu'à 23h30 les week-ends.