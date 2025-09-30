Nouvelle ouverture en Seine-Maritime. Burger King débarque à côté de Rouen avec 60 emplois créés

L'enseigne de restauration rapide Burger King inaugure ce mercredi 1er octobre 2025 son établissement de Maromme, situé avenue du Val aux Dames. Le restaurant propose 170 places assises et des bornes digitales pour simplifier les commandes.

60 nouveaux emplois créés

Cette ouverture s'accompagne de la création de 60 postes en CDI. Une équipe locale a été formée pour assurer l'accueil et le service dès l'ouverture, marquant un investissement concret dans la vie économique de la commune.

Un service pensé pour tous les clients

Burger King Maromme mise sur la flexibilité : consommation sur place, drive, click & collect et click & parking. Les horaires varient selon le service, avec une amplitude plus large en soirée et le week-end pour répondre à la demande.

Le Whopper disponible dès aujourd'hui

Star du menu, le Whopper® grillé à la flamme est désormais disponible à Maromme, avec ses déclinaisons veggie et ses ingrédients préparés à la commande.

Infos pratiques Burger King Maromme

2 avenue du Val aux Dames, 76150 Maromme

Salle : de 11h à 22h30 (jusqu'à 23h vendredi et samedi)

Drive : de 11h à 23h (jusqu'à 23h30 vendredi et samedi)