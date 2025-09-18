Caen. Des idées d'activités insolites pendant les Journées du patrimoine

Balade à vélo, visites inédites ou encore conférences, voici quelques rendez-vous originaux à l'occasion des Journées du patrimoine, samedi 20 et dimanche 21 septembre à Caen la Mer.

Une balade à vélo dans le temps

Samedi et dimanche de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 depuis la place Saint-Sauveur de Caen, au pied de la statue de Louis XIV, un itinéraire cycliste de 13,6km conduit les curieux jusqu'au château de Bénouville, en suivant le canal. A chaque étape – palais Fontette, Abbaye-aux-Hommes, Prairie… – une guide-conférencière et un archéologue éclairent le patrimoine architectural, l'urbanisme, le mode de vie au XVIIIe siècle et l'histoire des paysages entre Caen et la mer. L'activité est gratuite, mais pensez à vous inscrire sur caen.fr.

Satinette, plume oubliée

Les Archives du Calvados lèvent le voile sur Satinette, journaliste caennaise méconnue qui publia entre 1904 et 1921 dans le Journal de Caen. Samedi à 15h à l'auditorium des Archives, l'autrice Lucie Barette raconte son enquête pour redonner vie à cette autrice et analyser ses chroniques, véritables flâneries urbaines, à une époque où l'accès des femmes à l'espace public restait limité. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Les coulisses de la restauration d'œuvres

Samedi, à 14h et 16h pour 2h, le public pourra découvrir le travail minutieux de la Fabrique de Patrimoines en visitant son laboratoire de conservation, situé rue Vaubenard à Caen. Entre imagerie scientifique et restauration de tableaux, les experts expliquent leurs méthodes et l'éthique de leur métier, tout en révélant les secrets invisibles des œuvres. Sans réservation, mais chaque visite est limitée à 15 personnes pour des raisons de sécurité.

La Poterie de Bavent

Depuis 1842, la Poterie du Mesnil de Bavent façonne la céramique qui orne les toits et les villas du littoral normand. Elle ouvre ses ateliers au public samedi et dimanche. Des visites guidées gratuites avec démonstrations de façonnage et d'émaillage sont proposées, accompagnées d'un village d'artisans et créateurs installés sur place. Inscription obligatoire au 02 31 84 82 41.