Caen. Un vendeur de drogue pris en flagrant délit par les policiers

Pris la main dans le sac. Les policiers de la brigade anticriminalité ont surpris un trafic de stupéfiants dans le quartier de la Guérinière vendredi 24 octobre, à Caen. "Une voiture roule au ralenti, un piéton lui fait signe… Quelques secondes plus tard, un échange discret", expliquent les forces de l'ordre.

Cannabis et cocaïne

Les policiers interpellent les malfaiteurs, et saisissent à bord du véhicule : "Une savonnette de résine de cannabis, 70g de cocaïne, 50 cartouches de cigarettes et 670€ en numéraire."

Le vendeur de drogue a été condamné à 2 ans de prison dont un avec sursis. L'acheteur, écope, lui, de 18 mois de prison dont douze avec sursis.