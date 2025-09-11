En ce moment Unbreak my heart Toni BRAXTON
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Trains. Le trafic perturbé sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg après un accident de camion

Sécurité. La SNCF prévient que le trafic a dû être momentanément interrompu dans les deux sens sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg, jeudi 11 septembre 2025 vers 15h30. En cause, un camion qui a percuté un pont rail près d'Evreux. 

Publié le 11/09/2025 à 16h44 - Par Pierre Durand-Gratian
Trains. Le trafic perturbé sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg après un accident de camion
Le trafic est interrompu après qu'un camion a heurté un pont-rail. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Des perturbations ont été à signaler ce jeudi 11 septembre 2025 dans l'après-midi sur la ligne SNCF Paris-Caen-Cherbourg. Le trafic des trains a été complètement interrompu dans les deux sens vers 15h30, prévient la compagnie ferroviaire. En cause, un camion qui "s'est encastré sous un point rail entre Evreux et Bueil dans l'Eure." La SNCF précise que le camion a pu se dégager par lui-même et que l'incident n'a pas fait de blessé. 

A lire aussi. Eure. Une femme meurt percutée par un train

Le trafic a pu reprendre

Par précaution, les équipes techniques ont fait des vérifications sur le pont-rail. Vers 16h, le trafic a pu reprendre progressivement. "Quatre trains ont été impactés sur la ligne avec des retards qui vont de 20 à 50 minutes", précise la communication de la SNCF. 

A lire aussi. Eure. Un jeune homme mortellement percuté par un train, 230 passagers bloqués

L'heure de reprise du trafic était initialement estimée à 18h20. 

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation Dijon (21000) 830€ Découvrir
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Trains. Le trafic perturbé sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg après un accident de camion
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple