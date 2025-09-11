Trains. Le trafic perturbé sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg après un accident de camion

Des perturbations ont été à signaler ce jeudi 11 septembre 2025 dans l'après-midi sur la ligne SNCF Paris-Caen-Cherbourg. Le trafic des trains a été complètement interrompu dans les deux sens vers 15h30, prévient la compagnie ferroviaire. En cause, un camion qui "s'est encastré sous un point rail entre Evreux et Bueil dans l'Eure." La SNCF précise que le camion a pu se dégager par lui-même et que l'incident n'a pas fait de blessé.

Le trafic a pu reprendre

Par précaution, les équipes techniques ont fait des vérifications sur le pont-rail. Vers 16h, le trafic a pu reprendre progressivement. "Quatre trains ont été impactés sur la ligne avec des retards qui vont de 20 à 50 minutes", précise la communication de la SNCF.

L'heure de reprise du trafic était initialement estimée à 18h20.