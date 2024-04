SNCF. Accident et corps sur les voies : le trafic des trains très perturbé en Normandie

Jeudi 25 avril, le trafic sur des lignes de train est fortement perturbé en Normandie. Vers 15h20, c'est le trafic de la ligne Paris-Rouen-Le Havre qui a connu de grosses perturbations, après un accident sur un passage à niveau. Un train a percuté un camion à hauteur de Villennes-sur-Seine, entre Poissy et Medan en région parisienne. La SNCF indique "qu'il n'y a aucun blessé, uniquement des dégâts matériels". Les lignes ont été déviées jusqu'à 17h, provoquant quelques annulations et des retards d'environ 30 minutes. Le trafic est rétabli.

Un peu plus loin, entre Bréval et Ménerville, dans les Yvelines, un corps a été découvert par un agent de la SNCF. La circulation était totalement interrompue, depuis 15h15, sur l'ensemble de l'axe Paris-Caen-Cherbourg. Vers 17h20, "le trafic reprend progressivement avec une vitesse limitée", précise la SNCF. Cependant, le trafic devrait être fortement perturbé jusqu'à 20h. Au total, les trains cumulent près de deux heures de retard. La SNCF invite les usagers à se faire connaître sur leur site internet et bénéficier d'un remboursement.