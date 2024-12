En prévision du passage de la tempête Darragh, la SNCF et la Région Normandie avaient suspendu l'ensemble de leurs lignes samedi 7 et dimanche 8 décembre. Alors que le week-end se termine, et que les équipes font au mieux pour reprendre les liaisons lundi 9 décembre, il semble que ce ne pourra pas être possible partout.

Depuis le début de journée, une trentaine de trains de reconnaissance sillonnent les axes normands, et ont constaté la présence d'une soixantaine d'arbres, branches ou obstacles sur les voies.

Un trampoline s'est envolé sur les voies entre Alençon et Surdon. - SNCF Réseau

Pas de train entre Le Havre et Rouen

C'est la ligne la plus impactée. Un arbre de "très haute taille appartenant à un riverain" est tombé sur la voie ferrée. De quoi détruire "un poteau caténaire" et arracher "la caténaire sur plusieurs centaines de mètres". La SNCF regrette avoir besoin de plusieurs heures de travaux, et annonce d'ores et déjà suspendre cette ligne durant toute la journée du lundi. Une reprise du trafic est espérée mardi 10 décembre.

"Des cars de substitution sont actuellement recherchés par les équipes de SNCF Voyageurs afin d'assurer quelques liaisons entre Le Havre et Yvetot (puis desserte ferroviaire entre Yvetot et Rouen) mais à date sans garantie de pouvoir circuler. Pour cette raison, les voyageurs souhaitant se déplacer sur cet axe sont invités à reporter leur voyage", poursuit la SNCF.

Les bûcherons sont mobilisés pour que les trains circulent dès ce lundi 9 décembre en Normandie. - SNCF Réseau

Caen-Cherbourg et Trouville-Lisieux impactés

Ces deux lignes ont aussi été fortement touchées par les chutes d'arbres ou d'objets. Les incidents sont en cours de traitement. "La remise en état des installations, notamment la réparation des caténaires assurant l'alimentation électrique des trains, va ainsi se poursuivre sur toutes les lignes concernées durant toute la journée et la nuit de dimanche à lundi." Consultez le site de la SNCF afin de savoir si votre train est pour le moment maintenu, ou déjà annulé.

De forts coups de vent sont encore prévus cette nuit.