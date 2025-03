[Actualisé] SNCF. Grosse pagaille ce matin sur le rail entre Le Havre et Paris, la Région porte plainte

Ce début de semaine est compliqué sur le rail en Seine-Maritime. Lundi 24 mars, un défaut d'alimentation électrique entre Malaunay et Motteville a perturbé le trafic des trains entre Le Havre et Paris. Pas de répit mardi 25 mars au matin. Cette fois, c'est un arbre qui est tombé sur la voie entre Barentin et Pavilly, sur la ligne Le Havre - Rouen - Paris.

L'arbre est tombé sur la caténaire. Des équipes spécialisées se sont rendues sur place pour évacuer l'obstacle. Onze trains ont été partiellement ou totalement supprimés. Les passagers de ces trains supprimés ont été pris en charge, soit avec des trains détournés via la ligne Motteville - Buchy, soit par car. Le trafic entre Le Havre et Paris a repris à la mi-journée.

La région se retourne contre le propriétaire de l'arbre

La région Normandie a fait savoir que les équipes SNCF Réseau vont entamer les démarches auprès du riverain et de ses assurances pour être dédommagé de cet incident.

"Conformément à ce que j'ai annoncé, la Région Normandie va maintenant engager des poursuites judiciaires systématiques à l'encontre des riverains et des communes qui n'effectuent pas le travail d'entretien nécessaire des abords des voies ferrées leur appartenant. Je ne supporte pas que des millions de passagers soient pris en otages chaque année en raison de retards occasionnés par des arbres tombés sur les voies à cause de gens qui n'assument pas leurs obligations", a déclaré Hervé Morin, président de la Région Normandie.