"On ne choisit pas ses voisins" sur M6 : des Caennais pour la première !

Objectif de ce nouveau rendez-vous du petit écran : instaurer la paix entre des voisins en guerre. Et pour cette première, Stéphane Plaza et Karine Le Marchand se sont rendus à Caen où un jeune couple de noctambules et une buraliste à la retraite, qui aspire au calme, ne s'entendent plus. "Les pas, les rires et les derniers verres entre copains qui n'en finissent plus excèdent Monique qui se défend grâce aux coups de balai contre le plafond ou en claquant sa porte d'entrée", promet M6.

Le tournage avait eu lieu il y a plus de deux ans. Résultat ce soir à 20h50.