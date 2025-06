Match PSG - Inter Milan. Policier blessé à Coutances : un jeune marin pêcheur mis en examen pour blessures involontaires

Les faits ont entaché la célébration de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, samedi 31 mai, à Coutances, dans la Manche. Un policier de la brigade canine de Rennes, déployée en soutien dans la commune à l'occasion du festival Jazz sous les Pommiers, avait été grièvement blessé par ce qui a été présenté dans un premier temps comme un mortier d'artifice.

Le pronostic vital du policier toujours engagé

Le projectile avait été tiré au coup de sifflet final du match PSG-Inter Milan, retransmis sur un écran géant non loin du parvis de la cathédrale. Atteint à la tête, le policier avait été transféré au CHU de Caen et placé sous coma artificiel. Son pronostic vital est toujours engagé, indique le procureur de Coutances, Gauthier Poupeau, dans un communiqué sur les suites judiciaires de cette affaire, publié ce vendredi 6 juin.

Les investigations ont permis "de recenser deux autres victimes et d'identifier une personne susceptible d'avoir allumé l'engin pyrotechnique, se révélant être un feu de détresse". Le suspect, un marin pêcheur âgé d'une vingtaine d'années, a reconnu en garde à vue "avoir volontairement déclenché le signal de détresse afin de célébrer la victoire du PSG" indique le parquet de Coutances. L'homme a expliqué avoir inversé le sens de la fusée de détresse, dans la précipitation. "Le projectile pyrotechnique frappait le sol, s'élevait dans les airs avant de poursuivre sa course dans la foule et qu'il ne le perde de vue" détaille le communiqué du procureur.

Placé sous contrôle judiciaire

L'exploitation des caméras de vidéoprotection a permis aux enquêteurs de retracer la majeure partie de la trajectoire aléatoire suivie par la fusée de détresse, depuis sa mise à feu jusqu'à son impact sur le policier.

Présenté jeudi 5 juin à un juge d'instruction, le jeune marin pêcheur a été mis en examen des chefs de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. Dans l'attente de son jugement, il est également placé sous contrôle judiciaire et a notamment interdiction de se rendre à Coutances et de participer à des manifestations sur la voie publique dans le département de la Manche.