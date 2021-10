Caen. Courants de la liberté : Yves Martin passe le témoin

Il est l'un de ceux qui ont fait évoluer la pratique de la course à pied à Caen et en Normandie. Yves Martin, le président des Courants de la Liberté a annoncé qu'il lâcherait les baskets après la 32e édition de l'événement qui a lieu ce week-end du 14 au 16 juin 2019 à Caen (Calvados).

Arrivé il y a 22 ans au sein de l'organisation, Yves Martin a tout connu : les hauts et les bas d'une organisation gérée par 1 600 bénévoles, le boom de la course rose de la Rochambelle, les nouveautés, les émotions et les exploits sportifs. Mais aussi neuf participations au marathon de la liberté. "Je pourrai le courir les yeux fermés" a-t-il annoncé ce soir sous l'euphorie du départ de la Rochambelle.

"Le bateau n'a plus qu'à voguer"

Mais après 13 ans de présidence, il a décidé de passer le témoin aux plus jeunes. Un choix réfléchi depuis longtemps mais la passion ne faisait que reculer l'échéance. Cette fois, c'est dit et assumé. "Je suis très content de la manière dont l'événement a évolué. Il faut savoir s'arrêter et laisser les choses se faire peut-être autrement. Je pense que je vais chanter la Marseillaise demain (dimanche 16 juin, ndlr). Les Courants de la liberté c'est une grande famille, c'est attaché à une équipe entière. On a mis le bateau dans le bon sens, maintenant il n'a plus qu'à voguer".

Le Caennais ne pouvait pas choisir un meilleur timing pour partir que sur l'année du 75e anniversaire du débarquement. On image alors que les émotions en seront décuplées, pour un événement qui prône la liberté.

