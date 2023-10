Jersey. La carte d'identité reste suffisante pour aller sur l'île anglo-normande

La décision a été officialisée lundi 2 octobre, par la voix d'Helen Miles, la ministre jersiaise de la Justice et de l'Intérieur. L'autorisation pour les Français de ne présenter que la carte d'identité pour se rendre sur l'île de Jersey est prolongée jusqu'au 30 septembre 2024. Pour rappel, cette mesure ne touche que les allers-retours qui ont lieu dans la journée.

Le gouvernement de Guernesey devrait aussi prendre la même décision, selon Jonathan Le Tocq, le ministre des Affaires étrangères.

"Nous avons vu une augmentation significative de voyages à la journée depuis la France vers Jersey depuis le lancement de ce projet en avril 2023", se réjouit Helen Miles. Elle poursuit : "Notre but n'est pas seulement de stimuler notre économie locale et les ferrys, mais aussi de renforcer nos liens culturels et historiques avec la France."