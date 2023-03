Jersey. Pendant six mois, plus besoin de passeport pour se rendre sur l'île anglo-normande

Il n'y aura plus besoin de passeport pour aller à Jersey. Le gouvernement de l'île anglo-normande a annoncé, lundi 6 mars, lancer une expérimentation, pour six mois, d'un accès à l'île sans le précieux sésame, mais avec quelques conditions.

Pilot scheme launched to allow French citizens to visit #JerseyCI with use of their national ID cards. Credit is due to Home Affairs, Minister @drhelenmiles and all involved. This scheme is absolutely essential if we are to rebuild French visitor numbers #JerseyCI 🇯🇪🇫🇷🇬🇧 pic.twitter.com/ZqZzNP3pJO