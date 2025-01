Manche. Disparition inquiétante : un homme de 68 ans est activement recherché par les gendarmes

Il n'a plus été vu depuis le 31 décembre 2024. Joël Amand, un homme de 68 ans de Romagny-Fontenay dans la Manche fait désormais l'objet d'une disparition inquiétante. Les gendarmes ont lancé un appel à témoins, vendredi 3 janvier. Il mesure 1,60m, a les cheveux blancs et courts, porte des lunettes et souvent une casquette grise.

Nos confrères de la Manche Libre précisent qu'une battue a été organisée, vendredi 3 janvier, en vain, avant que la gendarmerie ne lance cet appel à témoins. Ils précisent aussi que Joël Amand vit dans une vieille maison en rase campagne et qu'il est placé sous tutelle. C'est une aide à domicile qui s'est rendu compte de sa disparition alors qu'elle se rendait chez lui le matin du mardi 31 décembre.

En cas d'informations, il faut contacter la communauté de brigades de Mortain-Bocage au 02 33 91 37 19.