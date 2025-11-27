En ce moment 12 to 12 (PI) SOMBR
Julien Doré part à la conquête des Etats-Unis… et invite Taylor Swift !

Société. Julien Doré franchit une nouvelle étape dans sa carrière : il annonce une tournée américaine pour 2026. Mieux encore, l'artiste lance un appel plein d'humour à Taylor Swift pour un possible moment musical partagé.

Publié le 27/11/2025 à 17h08 - Par Aline
Musique. Julien Doré part à la conquête des Etats-Unis… et invite Taylor Swift !
Julien Doré franchit une nouvelle étape dans sa carrière : il annonce une tournée américaine pour 2026 ! - Instagram - @juliendore

Après avoir réuni plus d'un million de spectateurs lors de sa tournée des Zéniths et Arenas, un record historique pour un artiste solo français, Julien Doré s'apprête à exporter son univers singulier outre-Atlantique. Son dernier album de reprises, Imposteur, écoulé à 160 000 exemplaires, confirme son statut d'incontournable et lui donne l'élan nécessaire pour tenter le marché américain, réputé difficile pour les artistes francophones.

Une tournée nord-américaine ambitieuse

Le chanteur a officialisé une tournée de sept dates entre le 29 avril et le 17 mai 2026. De Montréal à Oakland, en passant par New York, Miami, Washington et Los Angeles, l'auteur de Paris-Seychelles vivra son "American dream". S'il se produira dans des salles plus intimistes qu'en France, Julien Doré promet une version inédite de son show, fidèle à son humour, ses mises en scène décalées et sa sensibilité artistique.

Une invitation pleine d'humour pour Taylor Swift

Véritable maître de l'autodérision, Julien Doré a annoncé sa tournée dans une vidéo improbable, ambiance country et hennissements de cheval. Et il ne s'est pas arrêté là : l'artiste a lancé un clin d'œil à Taylor Swift sur Instagram, l'invitant à venir voir son show… voire à partager la scène. "Coucou ma Taylor… Si tu veux passer voir le show, hésite pas, is gonnabigrette", lui a-t-il écrit avec humour. Une invitation insolite, qui pourrait bien attirer l'attention de la superstar américaine. Reste à savoir si Taylor Swift répondra à l'appel : la rencontre entre les deux artistes serait aussi inattendue que mémorable.

Musique. Julien Doré part à la conquête des Etats-Unis… et invite Taylor Swift !
