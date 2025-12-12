En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
Jeu. "La Boîte à Gants" : Gagnez la totale Taylor Swift

Loisir. Jouez à "La Boîte à Gants" chaque matin sur Tendance Ouest et repartez avec la totale Taylor Swift : un t-shirt, un sweat, un hoodie et son dernier album "The Life of a Showgirl" en vinyle.

Publié le 12/12/2025 à 09h05 - Par Kevin
Cette semaine dans "La Boîte à Gants" à 7h55, remportez la totale Taylor Swift !

Chaque matin à 7h55, dans La Boîte à Gants, découvrez l'objet caché et repartez avec la totale Taylor Swift !

A l'occasion de la sortie de la série – documentaire, "The End of Era" disponible sur Disney +, découvrez l'histoire derrière le phénomène.

Tendance Ouest vous offre un package d'exception avec un t-shirt bleu, un sweat noir, un hoodie gris aux couleurs de Taylor Swift + son dernier album The Life of a Showgirl en vinyle.

"The End of an Era" est une docu-série en six épisodes racontant depuis les coulisses la création, l'impact et le fonctionnement interne du phénoménal Eras Tour de Taylor Swift. Cette série éclaire de manière intime la vie de Taylor tandis que sa tournée faisait les gros titres et ravissait les fans du monde entier. La série met aussi en avant les artistes, la famille et les amis - dont Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran et Florence Welch - offrant un regard inédit sur la recette d'un vrai phénomène.

Inscrivez-vous en envoyant BOITE au 7 14 15 (3 x 0,75€ + prix du SMS).

