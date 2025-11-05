En ce moment Soleil Bleu LUIZA & BLEU SOLEIL
Jeu. "La boîte à gants" : gagnez vos places pour les concerts d'Helena

Loisir. Cette semaine, jouez à "La boîte à gants" chaque matin sur Tendance Ouest et repartez avec vos places pour les concerts d'Helena au Zénith de Rouen et celui de Caen.

Publié le 05/11/2025 à 17h02 - Par Kevin
Cette semaine, en jouant à "La boîte à gants", vous pouvez gagner vos places pour les concerts d'Helena. - Helena

Chaque matin à 7h55, ouvrez "La boîte à gants" sur Tendance Ouest.

Le principe est simple : un objet mystère, 3 indices, et si vous trouvez, vous repartez avec un très beau cadeau. Cette semaine, ce sont vos deux places pour applaudir Helena en concert.

Deux rendez-vous exceptionnels : samedi 15 novembre au Zénith de Rouen, et dimanche 14 décembre au Zénith de Caen.

Helena, c'est une artiste à part. Une voix sincère, des chansons qui racontent la vie, l'amour, le temps qui passe… Elle dégage une vraie émotion sur scène, dans un nouveau show taillé pour les grandes salles !

Si vous aimez les concerts qui vous font vibrer, si vous aimez Helena, c'est le moment de jouer pour gagner vos 2 places à Rouen et Caen !

Pour tenter votre chance, envoyez maintenant le mot BOITE au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi) !

