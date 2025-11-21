Caen. "La Boîte à gants" : gagnez vos places pour le spectacle de Manu Payet

Chaque matin à 7h55, dans La Boîte à Gants, découvrez l'objet caché et gagnez vos deux places pour assister au spectacle de Manu Payet au Zénith de Caen, vendredi 5 décembre à 20h.

Manu Payet revient sur scène avec Emmanuel 2, son nouveau spectacle déjà triomphant après Paris et un Olympia complet.

Un "papa Boomer"

Dans ce show, il raconte avec humour le "papa Boomer" qu'il est devenu : les créneaux durant lesquels il faut baisser la radio, sa fille qui refuse de mettre ses chaussons… Des situations du quotidien où tout le monde se reconnaît.

Avec sa décontraction habituelle, Manu Payet donne l'impression de passer une soirée entre amis, pleine d'autodérision et de souvenirs qui font mouche.

Inscrivez-vous maintenant en envoyant BOITE au 7 14 15 (3 x 0,75€ + coût du SMS).