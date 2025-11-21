En ce moment Orchestra (20th Anniversary feat Louane) DAN BLACK
Caen. "La Boîte à gants" : gagnez vos places pour le spectacle de Manu Payet

Loisir. Cette semaine, en jouant à "La Boîte à gants" sur Tendance Ouest, vous allez pouvoir gagner vos deux places pour le spectacle de Manu Payet "Emmanuel 2" au zénith de Caen.

Publié le 21/11/2025 à 09h00 - Par Kevin
Caen. "La Boîte à gants" : gagnez vos places pour le spectacle de Manu Payet
En jouant à "La Boîte à gants" chaque matin, vous pouvez gagner vos places pour le spectacle de Manu Payet "Emmanuel 2" à Caen. - Kevin

Chaque matin à 7h55, dans La Boîte à Gants, découvrez l'objet caché et gagnez vos deux places pour assister au spectacle de Manu Payet au Zénith de Caen, vendredi 5 décembre à 20h.

Manu Payet revient sur scène avec Emmanuel 2, son nouveau spectacle déjà triomphant après Paris et un Olympia complet.

Un "papa Boomer"

Dans ce show, il raconte avec humour le "papa Boomer" qu'il est devenu : les créneaux durant lesquels il faut baisser la radio, sa fille qui refuse de mettre ses chaussons… Des situations du quotidien où tout le monde se reconnaît.

Avec sa décontraction habituelle, Manu Payet donne l'impression de passer une soirée entre amis, pleine d'autodérision et de souvenirs qui font mouche.

Inscrivez-vous maintenant en envoyant BOITE au 7 14 15 (3 x 0,75€ + coût du SMS).

