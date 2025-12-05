Jeu. "La Boîte à gants" : gagnez vos places pour le Parc Astérix

En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
Loisir. Jouez à "La Boîte à gants" chaque matin et tentez de remporter vos 2 places pour aller vivre un Noël de rêve au Parc Astérix avec la personne de votre choix.

Publié le 05/12/2025 à 09h00 - Par Kevin
Cette semaine, jouez à "La Boîte à gants" chaque matin et gagnez vos 2 places pour le Parc Astérix.

Chaque matin à 7h55, dans La Boîte à Gants, découvrez l'objet caché et gagnez vos 2 entrées pour le Parc Astérix !

Du 20 décembre, au 4 janvier, le Parc Astérix passe en mode Noël complètement givré : plus de 50 attractions et spectacles, la toute nouvelle Patinoire Viking, et le grand retour de la Glissade d'Obélix… une descente qui met tout le monde d'accord, petits comme grands.

Et bien sûr, toute l'ambiance gauloise : les décorations, les lumières, les personnages… un vrai village sous la neige, mais avec des héros qui, eux, n'ont pas froid aux moustaches !

Sans oublier :
- Toutatis qui vous catapulte à plus de 100km/h… une attraction que même les Romains n'osent pas affronter !
- Oziris vous embarque dans un vol décoiffant, les pieds dans le vide et le sourire accroché jusqu'aux oreilles !
- Discobélix vous envoie tournoyer comme un vrai villageois du banquet final… accrochez-vous à votre menhir !

- Et pour un moment en famille, Pégase Express : un grand huit rapide, drôle, et accessible à tous les Gaulois, petits et grands !

Pour jouer, envoyez maintenant BOITE au 7 14 15 (3 x 0,75€ + coût du SMS).

