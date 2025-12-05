Jeu. Gagnez vos 4 places pour le Parc Astérix

A l'occasion du Noël Gaulois, Tendance Ouest vous offre vos 4 entrées pour le Parc Astérix, valables jusqu'en septembre 2026 ! Et si vous avez envie de vivre un Noël vraiment différent cette année… vous allez adorer.

Du 20 décembre au 4 janvier, le Parc Astérix passe en mode Noël complètement givré : plus de 50 attractions et spectacles, la toute nouvelle Patinoire Viking, et le grand retour de la Glissade d'Obélix… une descente qui met tout le monde d'accord, petits comme grands.

Et bien sûr, toute l'ambiance gauloise : les décorations, les lumières, les personnages… un vrai village sous la neige, mais avec des héros qui, eux, n'ont pas froid aux moustaches !

Pour remporter vos 4 places, offertes par Tendance Ouest et valables jusqu'en septembre 2026, envoyez le code TENDANCE par SMS au 7 14 15 (3 x 0,75€ + coût du SMS). Tirage au sort ce vendredi 12 décembre à 9h05.

Noël en mode Gaulois… c'est cette semaine sur Tendance Ouest.