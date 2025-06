Jeu. Gagnez vos places pour le Parc Astérix !

Cet été, Tendance Ouest vous emmène faire le plein de sensations… au Parc Astérix ! Gagnez chaque matin du lundi 16 au vendredi 20 juin, à 7h40 et 8h40 vos 2 entrées pour célébrer l'Eté gaulois !

Du 12 juillet au 30 août, le parc reste ouvert jusqu'à 22h, avec 50 attractions et spectacles pour vivre une journée 100% fun en famille ou entre amis. Ne manquez pas La Revanche des Pirates – Grand Splatch : une aventure délirante et bien arrosée, pour les amateurs d'éclaboussures et d'humour gaulois !

Des loopings, des rires, des batailles d'eau… L'été sera épique grâce à Tendance Ouest et au Parc Astérix !

Plus d'infos sur parcasterix.fr.

Pour remporter vos places, envoyez maintenant TO au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi).