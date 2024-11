Jeu. Gagnez vos entrées pour le Parc Astérix !

Du 21 décembre au 5 janvier, partez à l'aventure au Parc Astérix pour vivre un Noël complètement givré ! Au programme du Noël gaulois, 50 attractions et spectacles féeriques : glissez sur la Glissade d'Obélix, une toute nouvelle aventure enneigée qui fera fondre de plaisir petits et grands !

Et ne manquez pas les patinoires et pistes de luge de Tous en Piste, les jardins illuminés du père Noël et le spectaculaire défilé de Noël, sans oublier le grand final avec le show pyrotechnique L'île aux Vœux !

Plus d'infos sur www.parcasterix.fr