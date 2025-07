Jeu. Gagnez vos 2 entrées au Puy du Fou !

Tendance Ouest vous offre tous les jours vos 2 entrées pour le Puy du Fou, élu Meilleur Parc du Monde !

A mi-chemin entre les châteaux de la Loire et les plages de Vendée, partez pour un voyage inoubliable à travers les siècles, de la Rome Antique aux débuts du cinéma.

Sur place : 20 spectacles grandioses, des cascades, des effets spéciaux, des émotions… dont : Le Signe du Triomphe (Gladiateurs, chars et fauves dans l'arène), Le Mime et l'Etoile (Cinéma muet sublimé par des effets magiques), Le Bal des Oiseaux Fantômes (Rapaces en vol dans un ballet aérien), Le Secret de la Lance (Chevaliers et magie dans un décor médiéval), Les Vikings (Village attaqué, feu, drakkars et cascades).

Et cette année, ne manquez pas la grande nouveauté 2025 : L'Epée du Roi Arthur. Un spectacle épique, où le jeune Tristan affronte des épreuves spectaculaires pour libérer Excalibur et sauver le roi Arthur.

Sans oublier Le Mime et l'Etoile, sacré Meilleur Spectacle du Monde à Los Angeles !

Jouez maintenant, et envoyez ETE au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Tirage du lundi au vendredi à 10h15.