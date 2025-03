Jeu. Gagnez vos entrées pour le Puy du Fou !

Ecoutez Tendance Ouest et gagnez vos 2 entrées pour découvrir la toute nouvelle saison du Puy du Fou, élu plusieurs fois "Meilleur parc du monde" !

Préparez-vous à toujours plus d'émotions avec un tout nouveau spectacle épique : "L'Epée du Roi Arthur" ! Suivez Tristan dans une quête spectaculaire pour libérer Excalibur et sauver le roi Arthur et les chevaliers de la Table Ronde d'un terrible sortilège… Effets spéciaux, cascades et innovations techniques vous transporteront dans une aventure inoubliable !

Mais ce n'est pas tout ! En plus de L'Epée du Roi Arthur, laissez-vous emporter par les frissons du Signe du Triomphe, vibrez devant les cascades impressionnantes des Vikings, plongez au cœur de l'histoire avec Le Dernier Panache, émerveillez-vous devant Le Secret de la Lance, et ne manquez pas Le Mime et l'Etoile, sacré "Meilleur spectacle du monde" en 2024 ! Chaque spectacle vous promet une aventure unique, où émotions et prouesses techniques se mêlent pour une immersion inoubliable.

