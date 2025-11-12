Musique. Taylor Swift bat des records en France

Taylor Swift a fait le meilleur démarrage de sa carrière en France avec 66 700 ventes d'album la semaine de sa sortie ! C'est le meilleur démarrage pour une artiste internationale de ces 9 dernières années. Elle se place donc juste derrière Céline Dion qui avait fait 216 000 ventes pour "Encore un soir".

Cinq semaines plus tard, l'album "The Life of a Showgirl" reçoit sa première certification platine grâce à 100 000 ventes ! Une bonne nouvelle ne vient pas seule, Taylor Swift a aussi gagné un single d'or pour The Fate of Ophelia.

Le 12 décembre prochain, vous pourrez découvrir The end of an era une mini-série documentaire en 6 épisodes diffusée sur Disney+ et qui racontera la dernière tournée de Taylor Swift qui a duré 2 ans.