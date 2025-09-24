En ce moment Nice To Meet You Myles SMITH
People. L'incroyable vœu d'Adèle, 10 ans et atteinte de paralysie cérébrale, exaucé par Julien Doré au Zénith de Rouen

Société. Adèle, 10 ans, atteinte de paralysie cérébrale, rêvait de rencontrer Julien Doré lors de son tout premier concert, samedi 4 octobre au Zénith de Rouen. Grâce à un élan de solidarité sur les réseaux sociaux, son souhait le plus cher est devenu réalité.

Publié le 24/09/2025 à 17h00 - Par Mathilde Rabaud
Le message d'Adèle bouleverse les réseaux… et Julien Doré lui répond. - Pour Aider Adele

Tout est parti d'un simple message partagé par sa famille : "Qui ne tente rien n'a rien !" Sur les réseaux, on découvre Adèle, 10 ans, tenant des pancartes sur lesquelles elle explique son rêve : assister pour la première fois à un concert, celui de son idole, Julien Doré, au Zénith de Rouen. Atteinte de paralysie cérébrale, la fillette exprimait un souhait clair : rencontrer l'artiste qu'elle admire tant.

Julien Doré répond directement à Adèle

La magie d'Internet a opéré. En découvrant l'appel d'Adèle, Julien Doré a pris la parole avec un message plein de tendresse : "Coucou, Adèle, c'est avec un immense plaisir que nous nous rencontrerons au Zénith de Rouen. J'organise tout ça. Bisous." Un geste simple, mais qui a bouleversé la famille et tous ceux qui ont relayé l'appel.

La réaction d'Adèle : un sourire qui vaut de l'or

Lorsque sa maman lui montre la vidéo de réponse de Julien Doré à la sortie de l'école, la petite fille n'en revient pas. Ses yeux brillent, son sourire est immense. La scène, filmée par sa famille, a rapidement ému de nombreux internautes. "Ce sourire n'a pas de prix", écrit sa maman, submergée par l'émotion.

Rendez-vous au Zénith de Rouen le 4 octobre

Le grand jour approche. Samedi 4 octobre 2025, Adèle assistera à son tout premier concert, celui de Julien Doré, et aura la chance de rencontrer son idole en coulisses. Un moment qu'elle attend avec une impatience immense, entourée de ses proches. Et un souvenir qui restera gravé à vie.

Et si vous voulez soutenir Adèle, l'association, c'est par ici !

People. L'incroyable vœu d'Adèle, 10 ans et atteinte de paralysie cérébrale, exaucé par Julien Doré au Zénith de Rouen
