Musique. Julien Doré annonce de nouveaux concerts en Normandie

Julien Doré s'apprête à faire son retour en novembre 2024 avec la sortie de son très attendu nouvel album Imposteur. Fidèle à son univers poétique et décalé, l'artiste promet une nouvelle aventure musicale qui devrait une fois de plus séduire ses fans. Et pour célébrer la sortie de cet album, une grande tournée des Zéniths et Arenas débutera dès le 1er mars 2025.

• Lire aussi. Julien Doré annonce un nouvel album plutôt original

Une tournée presque complète en Normandie

Les fans normands n'ont pas tardé à répondre présents pour cette tournée. Le Zénith de Rouen affiche déjà complet pour le concert prévu le 6 mars 2025. Face à cet engouement, l'artiste a décidé de gâter ses admirateurs normands en ajoutant des concerts supplémentaires.

Nouvelles dates en Normandie

Julien Doré a ajouté une nouvelle date au Zénith de Rouen, programmée le 4 octobre 2025. Mais ce n'est pas tout. Le Zénith de Caen, déjà au programme avec une première date, accueillera un second concert le 24 octobre 2025.

Reservez vos places !

Une tournée prolongée avec neuf nouvelles dates

En plus des nouvelles dates normandes, Julien Doré a également annoncé l'ajout de neuf concerts à sa tournée d'automne 2025. Voici les dates supplémentaires confirmées :